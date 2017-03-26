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Полицейскую сеть противодействия домашнему насилию презентовали в Украине

Полицейскую сеть противодействия домашнему насилию презентовали в Украине

Киев • УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство внутренних дел представило Полицейскую сеть противодействия домашнему насилию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Целью проекта является создание эффективной системы выявления, реагирования и противодействия случаев домашнего насилия, а также восстановление доверия граждан к полиции. Главная инновация - в сети будут работать преимущественно женщины", - сообщила заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева во время презентации Полицейской сети противодействия домашнему насилию, состоявшейся в центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

По данным пресс-службы, три пилотных проекта в ближайшее время будут запущены в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и городе Северодонецк Луганской области.

По данным Программы развития ООН, около 60% процентов женщин в общинах регулярно страдают от физического насилия. "В Украине проявляются лишь 10% всех случаев домашнего и гендерно обусловленного насилия", - подчеркнула Анастасия Деева, подчеркивая остроту этой проблемы.

Новая полицейская сеть, по словам заместителя главы МВД, не будет отдельным подразделением в системе Национальной полиции. Сеть предусматривает тесное взаимодействие работников превенции, следствия, уголовного розыска и патрульной службы, которые будут работать в мобильных группах, специализирующихся на противодействию домашнему насилию.

В мобильных группах будут задействованы как мужчины, так и женщины. Однако большинством из привлеченных будут женщины.

"Степень доверия к женщинам больше, ведь в них пострадавшие не видят агрессора, им не боятся открывать дверь", - прокомментировала инновацию школьный офицер полиции Анна Чумас, которая в служебной деятельности неоднократно сталкивалась со случаями домашнего насилия.

"Группы будут работать по четким алгоритмом взаимодействия с операторами линии "102", патрульной полицией и социальными службам. В основе алгоритма практика "case management" - персонализированный подход к работе с пострадавшими в каждом отдельном случае с учетом их интересов и лучших мировых практик", - отметила А.Деева.

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Отдельно она обратила внимание на важность продуманной и эффективной информационной кампании является неотъемлемой частью предупреждения и реагирования на случаи домашнего насилия.

Также во время презентации речь шла об увеличении количества выявленных правонарушений, связанных с насилием в семье, и обращений пострадавших. Эти показатели свидетельствуют о росте доверия населения к полиции.

Мероприятие организовано Министерством внутренних дел Украины и IREX в рамках проекта по "коммуникационной поддержки и привлечения общественности к процессу реформ".

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