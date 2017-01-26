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Поліцейському повідомили про підозру в побитті тернополянина

Поліцейському повідомили про підозру в побитті тернополянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Інспектору роти батальйону Управління патрульної поліції у Тернополі повідомили про підозру у побитті місцевого жителя. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2016 року біля одного з магазинів обласного центру, поліцейський у відповідь на некоректне висловлювання тернополянина на його адресу вдарив його головою в ділянку носа.

Конфлікт продовжився біля входу до магазину, де правоохоронець ще кілька разів наніс удари постраждалому, розпиливши сльозогінний газ йому в обличчя.

Поліцейському повідомили про підозру за ч.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.126 (умисне завдання удару, який завдав фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень) КК України. Досудове розслідування триває.

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