Полицейском сообщили о подозрении в избиении тернополянина

Расследованием установлено, что 20 декабря 2016 года возле одного из магазинов областного центра, полицейский в ответ на некорректное высказывание тернополянина в его адрес ударил его головой в область носа.

Конфликт продолжился у входа в магазин, где полицейский еще несколько раз нанес удары пострадавшему, брызнув слезоточивый газ ему в лицо.

Полицейскому сообщили о подозрении за ч.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.126 (умышленное нанесение удара, который нанес физическую боль и не вызвал телесных повреждений) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.