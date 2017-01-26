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Полицейском сообщили о подозрении в избиении тернополянина

Полицейском сообщили о подозрении в избиении тернополянина

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Инспектору роты батальона Управление патрульной полиции в Тернополе сообщили о подозрении в избиении местного жителя. Об этом в УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Расследованием установлено, что 20 декабря 2016 года возле одного из магазинов областного центра, полицейский в ответ на некорректное высказывание тернополянина  в его адрес ударил его головой в область носа.

Конфликт продолжился у входа в магазин, где полицейский еще несколько раз нанес удары пострадавшему, брызнув слезоточивый газ ему в лицо.

Полицейскому сообщили о подозрении за ч.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.126 (умышленное нанесение удара, который нанес физическую боль и не вызвал телесных повреждений) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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