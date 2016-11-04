Поліцейського-хабарника на Житомирщині заарештовано та відсторонено від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За клопотанням військової прокуратури слідчого Житомирського відділу поліції, якого затримали на хабарі, заарештовано та відсторонено від посади. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.
Так, за клопотанням військової прокуратури Житомирського гарнізону суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з внесенням застави в розмірі 34 тисячі гривень слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Нацполіції.
Також, згідно ухвали суду, правоохоронця відсторонено від займаної посади.
Йому повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України.