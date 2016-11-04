Полицейский-взяточник в Житомирской области арестован и отстранен от должности

Так, по ходатайству военной прокуратуры Житомирского гарнизона суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 34 тысячи гривен следователю Житомирского отдела полиции Главного управления Нацполиции.

Также, согласно постановления суда, правоохранителя отстранили от занимаемой должности.

Ему сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины.