Полицейский-взяточник в Житомирской области арестован и отстранен от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По ходатайству военной прокуратуры следователь Житомирского отдела полиции, которого поймали на взятке, арестован и отстранен от должности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
Так, по ходатайству военной прокуратуры Житомирского гарнизона суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 34 тысячи гривен следователю Житомирского отдела полиции Главного управления Нацполиции.
Также, согласно постановления суда, правоохранителя отстранили от занимаемой должности.
Ему сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины.