Поліцейські вилучили наркотиків на півмільйона грн у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили наркотиків на більш ніж півмільйона грн. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Вчора, 7 листопада правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ-2114. Під час санкціонованого обшуку було вилучено тисячу вісімдесят таблеток “Субутекс”. Вартість препаратів за цінами “чорного ринку” становить понад пів мільйона гривень.
Правоохоронці встановили, що 28-річний житель міста Калуш налагодив міжрегіональний канал постачання наркотичних засобів. Він купував препарати на Прикарпатті для подальшого збуту на Львівщині.
Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину. Вилучені препарати скеровано на експертизу.