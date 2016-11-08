Полицейские изъяли наркотиков на полмиллиона грн во Львове

Вчера, 7 ноября правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-2114. Во время санкционированного обыска изъяли 1080 таблеток "Субутекс". Стоимость препаратов по ценам "черного рынка" составляет более полумиллиона гривен.

Правоохранители установили, что 28-летний житель города Калуш наладил межрегиональный канал поставки наркотических средств. Он покупал препараты на Прикарпатье для дальнейшего сбыта во Львовской области.

Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации преступления. Изъятые препараты направлены на экспертизу.