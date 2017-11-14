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Поліцейські в Іспанії вилучили 1,2 тонни кокаїну

Поліцейські в Іспанії вилучили 1,2 тонни кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Поліція Іспанії виявила величезну партію кокаїну і ліквідувала іспансько-британську організацію з торгівлі наркотиками, яку вона назвала "однією з найактивніших в Європі". Про це повідомляє The Local, передає УНН.

Поліцейські затримали партію наркотиків вагою 1,2 тонни, що є однієї з найбільших партій, коли-небудь захоплених на іспанській території. Під час операції затримані троє громадян Британії і двоє іспанців.

Злочинці доставили велику кількість кокаїну до північної Іспанії, а пізніше перевезла її на південь, де була налагоджена "інфраструктура" для поширення невеликих партій до Британії або до інших кримінальних організацій в Іспанії.

Для перевезення наркотиків наймали професійних водіїв вантажних, які ховали їх серед легального вантажу і перевозили стандартними маршрутами, щоб уникнути привернення уваги.

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Коли водій однієї з таких вантажівок зупинився в Гранаді, щоб розвантажити наркотики разом з допомогою двох інших членів організації, поліцейські їх заарештували. Офіцери знайшли 483 посилки, в яких було загалом 531 кілограм кокаїну.

Пізніше було заарештовано ще трьох учасників мережі кільця в місті Сарауц, де офіцери за допомогою екскаватора дістали 678 кг наркотиків, схованих контрабандистами.

Крім того, поліція також виявила занедбану будівлю в тому ж місці, що використовувалася для вирощування марихуани.

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