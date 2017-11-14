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Полицейские в Испании изъяли 1,2 тонны кокаина

Полицейские в Испании изъяли 1,2 тонны кокаина

Киев  •  УНН

 • 11613 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция Испании обнаружила огромную партию кокаина и ликвидировала испанско-британскую организацию по торговле наркотиками, которую она назвала "одной из самых активных в Европе". Об этом сообщает The Local, передает УНН.

Полицейские задержали партию наркотиков весом 1,2 тонны, что является одной из крупнейших партий, когда-либо задержаной на испанской территории. Во время операции задержаны трое граждан Великобритании и двое испанцев.

Преступники доставили большое количество кокаина в северную Испанию, а позже перевезли ее на юг, где была налажена "инфраструктура" для распространения небольших партий в Британию или другим криминальным организациям в Испании.

Для перевозки наркотиков нанимали профессиональных водителей грузовых, которые прятали их среди легального груза и перевозили стандартными маршрутами, чтобы избежать привлечения внимания.

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Когда водитель одной из таких грузовиков остановился в Гранаде, чтобы разгрузить наркотики вместе с помощью двух других членов организации, полицейские их арестовали. Офицеры нашли 483 посылки, в которых было всего 531 килограмм кокаина.

Позже были арестованы еще трое участников сети кольца в городе Сараус, где офицеры с помощью экскаватора получили 678 кг наркотиков, скрытых контрабандистами.

Кроме того, полиция также обнаружила заброшенное здание в том же месте, что использовалась для выращивания марихуаны.

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