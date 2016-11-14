Поліцейські на Донеччині вилучили наркотиків більш, ніж на чверть мільйона гривень
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Понад 3,5 кг канабісу виявили правоохоронці у двох жителів Донецької області в ході всеукраїнських оперативно-профілактичних заходів. У Слов'янську чоловік зберігав марихуану в собачій будці, а в Краматорську поліцейські, виїхавши на сімейний конфлікт, знайшли в будинку 2 кілограми канабісу. Загальна вартість вилученого - близько 280 тис. грн. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Вчора о 8.15 ранку в Краматорський відділ поліції надійшло повідомлення від 51-річної жінки про те, що її чоловік завдає їй фізичного болю. Правоохоронці прибули за вказаною адресою в одне з приватних домоволодінь в селищі Веселий. Вгамувавши чоловіка, поліцейські в ході опитування постраждалої дізналися про те, що її 45-річний чоловік не тільки чинить насильство, а й зберігає вдома наркотичні речовини. Перевіривши цю інформацію, правоохоронці знайшли в сараї і інших прибудинкових приміщеннях 20 висушених кущів конопель, 18 коренів рослин і в декількох ящиках вже подрібнену речовину. Загальна маса наркотичних речовин, за попередньою інформацією, становить близько 2 кілограмів.
У Слов’янську 51-річний чоловік заготовив на зиму понад 1,5 кг марихуани у будці свого собаки. Інформацію про те, що місцевий житель зберігає за місцем проживання наркотичні речовини, отримали дільничні офіцери поліції в ході проведення профілактичних заходів. Під час обшуку поліцейські вилучили понад 1,5 кг канабісу, готового до вживання. Вилучене направлено на експертизу. Навіщо чоловік ховав таку кількість марихуани — з’ясовують слідчі.
За обома випадками проводиться перевірка за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Всього виявлено наркотиків на загальну суму близько 280 тисяч гривень (за цінами “чорного ринку”).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, запорізька поліція викрила зловмисників з наркотиками майже на мільйон гривень.