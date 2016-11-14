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15 марта, 19:03 • 110343 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152879 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129153 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122300 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108024 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103127 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99376 просмотра

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Полицейские в Донецкой области изъяли наркотиков более чем на четверть миллиона гривен

Полицейские в Донецкой области изъяли наркотиков более чем на четверть миллиона гривен

Киев • УНН

 • 7373 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Более 3,5 кг каннабиса обнаружили правоохранители у двух жителей Донецкой области в ходе всеукраинских оперативно-профилактических мероприятий. В Славянске мужчина хранил марихуану в собачьей будке, а в Краматорске полицейские, выехав на семейный конфликт, нашли в доме 2 килограмма каннабиса. Общая стоимость изъятого - около 280 тыс. грн. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Вчера в 8:15 утра в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от 51-летней женщины о том, что ее муж причиняет ей физическую боль. Правоохранители прибыли по указанному адресу в один из частных домовладений в поселке Веселый. Успокоив мужчину, полицейские в ходе опроса пострадавшей узнали о том, что ее 45-летний муж не только совершает насилие, но и хранит дома наркотические вещества. Проверив эту информацию, правоохранители нашли в сарае и других придомовых помещениях 20 высушенных кустов конопли, 18 корней растений и в нескольких ящиках уже измельченное вещество. Общая масса наркотических веществ, по предварительной информации, составляет около 2 килограммов.

В Славянске 51-летний мужчина заготовил на зиму более 1,5 кг марихуаны в будке своей собаки. Информацию о том, что местный житель хранит по месту жительства наркотические вещества, получили участковые офицеры полиции в ходе проведения профилактических мероприятий. Во время обыска полицейские изъяли более 1,5 кг каннабиса, готового к употреблению. Изъятое направлено на экспертизу. Зачем мужчина прятал такое количество марихуаны - выясняют следователи.

По обоим случаям проводится проверка по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Всего выявлено наркотиков на общую сумму около 280 тыс. гривен (по ценам "черного рынка").

Напомним, как сообщал УНН, запорожская полиция разоблачила злоумышленников с наркотиками почти на миллион гривен.

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