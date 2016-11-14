Полицейские в Донецкой области изъяли наркотиков более чем на четверть миллиона гривен

Вчера в 8:15 утра в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от 51-летней женщины о том, что ее муж причиняет ей физическую боль. Правоохранители прибыли по указанному адресу в один из частных домовладений в поселке Веселый. Успокоив мужчину, полицейские в ходе опроса пострадавшей узнали о том, что ее 45-летний муж не только совершает насилие, но и хранит дома наркотические вещества. Проверив эту информацию, правоохранители нашли в сарае и других придомовых помещениях 20 высушенных кустов конопли, 18 корней растений и в нескольких ящиках уже измельченное вещество. Общая масса наркотических веществ, по предварительной информации, составляет около 2 килограммов.

В Славянске 51-летний мужчина заготовил на зиму более 1,5 кг марихуаны в будке своей собаки. Информацию о том, что местный житель хранит по месту жительства наркотические вещества, получили участковые офицеры полиции в ходе проведения профилактических мероприятий. Во время обыска полицейские изъяли более 1,5 кг каннабиса, готового к употреблению. Изъятое направлено на экспертизу. Зачем мужчина прятал такое количество марихуаны - выясняют следователи.

По обоим случаям проводится проверка по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Всего выявлено наркотиков на общую сумму около 280 тыс. гривен (по ценам "черного рынка").

Напомним, как сообщал УНН, запорожская полиция разоблачила злоумышленников с наркотиками почти на миллион гривен.