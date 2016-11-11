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Політолог не виключив відставки керівника “Укрзалізниці” через відсутність реальних реформ

Політолог не виключив відставки керівника “Укрзалізниці” через відсутність реальних реформ

Київ • УНН

 • 5529 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” є потужною державною корпорацією, реформування якою може відбуватися лише за наявності комплексної програми. За час керівництва компанією Войцехом Балчуном відчутних змін на краще так і не відбулося, тому відставка польського менеджера є цілком ймовірною. Таку думку у коментарі УНН політолог Валерій Бебик.

За словами політолога, зробити висновки щодо роботи В.Балчуна на посаді голови правління ПАТ “Укргазілниці” можна з точки зору споживача. Так, відчутних змін на краще не відбулося.

“Стосовно нинішнього голови УЗ... Коли ми їдемо і користуємося залізницею, чи метро, чи трамваєм, якщо там є якісь серйозні зміни на краще або на гірше — то ми це бачимо. Поки що, я не бачив якихось змін чи революційних кроків у реформуванні залізниці.

Хоча, коли призначили польського керівника УЗ, то у мене була перша думка, що нарешті буде вирішено питання ширини колій, бо у Європі ширина колій одна, в Україні — інша. І я так думаю, якщо ми хочемо зближення із ЄС у економічному плані, то очевидно, що це треба робити. Потім, наскільки я знаю, більше 40% вагонів уже відпрацювали свій ресурс, і це ще одне серйозне питання”, — сказав він.

Політолог додав, що так як революційних змін у діяльності “УЗ” не відбулося, то відставка В.Балчуна цілком ймовірна.

“Я можу припустити такий варіант, що буде відставка, хоча треба дивитися на конкретні речі: що людина декларувала і що зроблено, у нього було не так багато часу, щоб зробити кардинальні реформи, і на це теж треба зауважити”, — сказав він.

В.Бебик заувадив, що “Укрзалізниця” — це дуже потужна державна корпорація, а тому “це є той айсберг який не можна зрушити за півмісяця, чи за півроку. Там треба ціла урядова програма”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про те, що вимагає від польської команди “Укрзалізниці” працювати прозоро, ефективно і системно, а не займатися інтригами і кулуарними домовленостями.

Українські Національні Новини

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