Политолог не исключил отставки руководителя "Укрзализныци" из-за отсутствия реальных реформ

По словам политолога, сделать выводы о работе В.Балчуна в должности председателя правления ПАО "Укргазилници" можно с точки зрения потребителя. Так, ощутимых изменений к лучшему не произошло.

"Что касается нынешнего главы УЗ... Когда мы едем и пользуемся по железной дороге, или метро, ​​или трамваем, если там есть какие-то серьезные изменения к лучшему или к худшему - то мы это видим. Пока, я не видел каких-либо изменений или революционных шагов в реформировании железной дороги.

Хотя, когда назначили польского руководителя УЗ, то у меня была первая мысль, что наконец будет решен вопрос ширины путей, потому что в Европе ширина путей одна, в Украине - другая. И я так думаю, если мы хотим сближения с ЕС в экономическом плане, то очевидно, что это надо делать. Затем, насколько я знаю, больше 40% вагонов уже отработали свой ресурс, и это еще один серьезный вопрос", - сказал он.

Политолог добавил, что так как революционных изменений в деятельности "УЗ" не произошло, то отставка В.Балчуна вполне вероятна.

"Я могу предположить такой вариант, что отставка, хотя надо смотреть на конкретные вещи: что человек декларировал и сделано, у него было не так много времени, чтобы сделать кардинальные реформы, и это тоже надо заметить", - сказал он.

В.Бебик отметил, что "Укрзализныця" - это очень мощная государственная корпорация, а потому "это тот айсберг который нельзя сдвинуть за полмесяца или за полгода. Там нужна целая правительственная программа".

Напомним, как сообщал УНН, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о том, что требует от польской команды "Укрзализныци" работать прозрачно, эффективно и системно, а не заниматься интригами и кулуарным договоренностям.