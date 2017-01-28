Політолог не виключив, що замах на життя І.Кононенка може вплинути на ситуацію у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Якщо отруєння нардепа Ігоря Кононенка ртуттю виявиться навмисним замахом, то це може вплинути на ситуацію в парламенті та у фракції “Блок Петра Порошека”. Таку думку у ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.
“Якби були ознаки того, що це була свідома цілеспрямована операція по отруєнню І.Кононенка і що це замах на його життя, то, на мою думку, відразу було б звернення до прокуратури. На скільки я знаю, він не звертався. Тому є версія, що тут щось сталося із необережності. Теоретично, я б повністю не виключав версію про замах. Думаю, потрібно дочекатися більш розгорнутої інформації. Але це, безумовно, може вплинути на ситуацію у парламенті та у ББП, адже І.Кононенко ключова фігура у фракції”, — сказав В. Фесенко.
Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, народний депутат від БПП Ігор Кононенко зараз проходить лікування внаслідок отруєння ртуттю.
Згодом у БПП підтвердили інформацію про отруєння І.Кононенка ртуттю.
Як повідомляв УНН, за словами прес-секретаря Генерального прокурора Лариси Сарган, І.Кононенко не звертався до ГПУ щодо отруєння його ртуттю.