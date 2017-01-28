Политолог не исключил, что покушение на жизнь И.Кононенко может повлиять на ситуацию в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Если отравление нардепа Игоря Кононенко ртутью окажется преднамеренным покушением, то это может повлиять на ситуацию в парламенте и во фракции "Блок Петра порошек". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.
"Если бы были признаки того, что это была сознательная целенаправленная операция по отравлению И.Кононенко и это покушение на его жизнь, то, по моему мнению, сразу было бы обращение в прокуратуру. На сколько я знаю, он не обращался. Поэтому есть версия, что здесь что-то случилось по неосторожности. Теоретически, я бы полностью не исключал версию о покушении. Думаю, нужно дождаться более развернутой информации. Но это, безусловно, может повлиять на ситуацию в парламенте и в ББП, ведь И.Кононенко ключевая фигура во фракции", - сказал В.Фесенко.
Напомним, как сообщали СМИ, народный депутат от БПП Игорь Кононенко сейчас проходит лечение в результате отравления ртутью.
Впоследствии в БПП подтвердили информацию об отравлении И.Кононенко ртутью.
Как сообщал УНН, по словам пресс-секретаря Генерального прокурора Ларисы Сарган, И.Кононенко не обращался в ГПУ об отравлении его ртутью.