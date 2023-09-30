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Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції та заборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні за новюліанським календарем православні в Україні відзначають свято Покрова Пресвятої Богородиці, пише УНН.

Історія свята

За переказом, велике вороже військо взяло в облогу Константинополь. Частина населення разом з правителем укрилися у Влахернському храмі, де тоді зберігалися головний покров, риза та пояс Пресвятої Богородиці.

Під час нічної молитви юродивий Андрій, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю Пресвята Богородиця у супроводі Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова, осяяна небесним світлом й оточена ангелами.

Вважається, що Пресвята Богородиця накрила людей своїм покровом, і вони стали невидимими. Ворог після цього відступив від міста.

Щоправда, чия саме армія стояла під стінами Константинополя, версії різняться. За однією з них, місто у 860 році в облогу взяв тодішній київський князь Аскольд. За іншою (більш поширеною) — у 910 році місто в облогу взяли сарацини.

Традиції, заборони

Покрова Пресвятої Богородиці не входить до 12-ти найвизначніших християнських свят. Але особливо шанується у православ’ї. Богородиця була покровителькою українських козаків, і саме на Покрову відзначають День захисників та захисниць України.

В цей день варто сходити до церкви, помолитися та попросити заступництва Богородиці для себе та свої близьких.

Не бажано сьогодні:

— сваритися, лаятися, сперечатися;

— займатися важкою працею, прибирати, вишивати;

— надмірно вживати алкогольні напої.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПЦУ нагадали: 1 жовтня відзначають свято Покрова

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