Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції та заборони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні за новюліанським календарем православні в Україні відзначають свято Покрова Пресвятої Богородиці, пише УНН.
Історія свята
За переказом, велике вороже військо взяло в облогу Константинополь. Частина населення разом з правителем укрилися у Влахернському храмі, де тоді зберігалися головний покров, риза та пояс Пресвятої Богородиці.
Під час нічної молитви юродивий Андрій, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю Пресвята Богородиця у супроводі Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова, осяяна небесним світлом й оточена ангелами.
Вважається, що Пресвята Богородиця накрила людей своїм покровом, і вони стали невидимими. Ворог після цього відступив від міста.
Щоправда, чия саме армія стояла під стінами Константинополя, версії різняться. За однією з них, місто у 860 році в облогу взяв тодішній київський князь Аскольд. За іншою (більш поширеною) — у 910 році місто в облогу взяли сарацини.
Традиції, заборони
Покрова Пресвятої Богородиці не входить до 12-ти найвизначніших християнських свят. Але особливо шанується у православ’ї. Богородиця була покровителькою українських козаків, і саме на Покрову відзначають День захисників та захисниць України.
В цей день варто сходити до церкви, помолитися та попросити заступництва Богородиці для себе та свої близьких.
Не бажано сьогодні:
— сваритися, лаятися, сперечатися;
— займатися важкою працею, прибирати, вишивати;
— надмірно вживати алкогольні напої.
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