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Покрова Пресвятой Богородицы: история праздника, традиции, запреты

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня по новюлианскому календарю православные в Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

История праздника

По преданию, большое вражеское войско взяло в осаду Константинополь. Часть населения вместе с правителем укрылись в Влахернском храме, где тогда хранились главный покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.

Во время ночной молитвы юродивый Андрей, подняв глаза к небу, увидел, что идет по воздуху Пресвятая Богородица в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, озаренная небесным светом и окруженная ангелами.

Считается, что Пресвятая Богородица накрыла людей своим покровом, и они стали невидимыми. Враг после этого отступил от города.

Правда, чья именно армия стояла под стенами Константинополя, версии разнятся. По одной из них, город в 860 году в осаду взял тогдашний киевский князь Аскольд. По другой (более распространенной) — в 910 году город в осаду взяли сарацины.

Традиции, запреты

Покрова Пресвятой Богородицы не входит в 12-ти самых значительных христианских праздников. Но особенно почитается в православии. Богородица была покровительницей украинских казаков, и именно на Покров отмечают День защитников и защитниц Украины.

В этот день стоит сходить в церковь, помолиться и попросить заступничества Богородицы для себя и своих близких.

Не желательно сегодня:

— ссориться, ругаться, спорить;

— заниматься тяжелым трудом, убирать, вышивать;

— чрезмерно употреблять алкогольные напитки.

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