Покрова Пресвятой Богородицы: история праздника, традиции, запреты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня по новюлианскому календарю православные в Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, пишет УНН.
История праздника
По преданию, большое вражеское войско взяло в осаду Константинополь. Часть населения вместе с правителем укрылись в Влахернском храме, где тогда хранились главный покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.
Во время ночной молитвы юродивый Андрей, подняв глаза к небу, увидел, что идет по воздуху Пресвятая Богородица в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, озаренная небесным светом и окруженная ангелами.
Считается, что Пресвятая Богородица накрыла людей своим покровом, и они стали невидимыми. Враг после этого отступил от города.
Правда, чья именно армия стояла под стенами Константинополя, версии разнятся. По одной из них, город в 860 году в осаду взял тогдашний киевский князь Аскольд. По другой (более распространенной) — в 910 году город в осаду взяли сарацины.
Традиции, запреты
Покрова Пресвятой Богородицы не входит в 12-ти самых значительных христианских праздников. Но особенно почитается в православии. Богородица была покровительницей украинских казаков, и именно на Покров отмечают День защитников и защитниц Украины.
В этот день стоит сходить в церковь, помолиться и попросить заступничества Богородицы для себя и своих близких.
Не желательно сегодня:
— ссориться, ругаться, спорить;
— заниматься тяжелым трудом, убирать, вышивать;
— чрезмерно употреблять алкогольные напитки.
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