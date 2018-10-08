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Покер Мбаппе допоміг "ПСЖ" завдати нищівної поразки супернику "Шахтаря" по ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Один із конкурентів українського “Шахтаря” за путівку в плей-оф Ліги чемпіонів — “Ліон”, був розгромлений на “Парк-де-Пренс” футболістами “ПСЖ”, передає кореспондент УНН.

На 7 хвилині зустрічі розпочалися перші проблеми для “ткачів”. Мбаппе обігнав захисника супротивників і був збитий голкіпером. Як наслідок Неймар з пенальті розвів воротаря і м’яч по різним кутам. До перерви команди більше не забивали, але відзначилися грубою грою. З 32 хвилини Кімпембе залишив господарів у меншості через свій підкат на чужій половині, а вже наприкінці тайму вилучення отримав і представник “Ліону” Тузар.

Друга частина гри стала бенефісом нападника парижан Кіліана Мбаппе. Спочатку на 52 хвилині стався примітний епізод. Тіаго Сілва вибиваючи м’яч, потрапив ним в обличчя опоненту від якого “шкіряна куля” відлетіла до штанги. Одразу господарі створили швидкий випад. Мбаппе увінчав його ударом в ще одну стійку.

Згодом Мбаппе ще раз поцілив м’яч по двом штангам, але в даному моменті ігровий снаряд потрапив до сітки. Далі з 66 по 74 хвилини французький форвард забив ще три рази, замкнувши простріл Маркіньйоса, передачу Неймара, та добивши м’яч в іншій ситуації — 5:0.

Примітно, що “ПСЖ” здобув дев’яту поспіль звитягу у Лізі 1 (27 очок), а “Ліон” зазнав 3-ї поразки в чемпіонаті Франції — 6 місце (14 балів).

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