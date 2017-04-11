Поета Є.Євтушенка поховали поряд з могилою Б.Пастернака
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні у письменницькому селищі Передєлкіно під Москвою поховали поета Євгена Євтушенка, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Є.Євтушенка поховали поряд з могилою російського письменника Бориса Пастернака.
На останню прощальну церемонію прийшли лише рідні і близькі поета, доступ для публіки був закритий. Раніше з ним попрощалися сотні людей в Центральному Будинку літераторів.
Нагадаємо, Євген Євтушенко помер 1 квітня в США на 85-му році життя.
Він помер від незворотної форми раку.