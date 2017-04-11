Поета Є.Євтушенка поховали поряд з могилою Б.Пастернака

Є.Євтушенка поховали поряд з могилою російського письменника Бориса Пастернака.

На останню прощальну церемонію прийшли лише рідні і близькі поета, доступ для публіки був закритий. Раніше з ним попрощалися сотні людей в Центральному Будинку літераторів.

Нагадаємо, Євген Євтушенко помер 1 квітня в США на 85-му році життя.

Він помер від незворотної форми раку.