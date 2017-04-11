Поэта Е.Евтушенко похоронили рядом с могилой Б.Пастернака

Е.Евтушенко похоронили рядом с могилой русского писателя Бориса Пастернака.

На последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие поэта, доступ для публики был закрыт. Ранее с ним попрощались сотни людей в Центральном Доме литераторов.

Напомним, Евгений Евтушенко умер 1 апреля в США на 85-м году жизни.

Он умер от необратимой формы рака.