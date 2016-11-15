Подружжя, що виготовляло наркотики, викрили на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці викрили подружжя, що виготовляло наркотики, на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Так, у Павлограді було проведено обшук у помешканні раніше засудженої пари. У них вилучено партію опію ацетильованого, партію рідкого метамфетаміну, а також наркотичний засіб “дезоморфін” і лабораторне обладнання для його виготовлення кустарним способом. Під час обшуку у квартирі знаходився знайомий господарів, мешканець приміського села, що використовував це приміщення для більш-менш комфортного вживання наркотиків.
Також у рамках відпрацювання території міста Кам’янське поліцейські під час обшуку у квартирі місцевої мешканки, що займалася збутом наркотиків, вилучили 2 медичних шприци, заповнені наркотичною речовиною “опій ацетильований”, або ж так званою “ширкою”.
Крім цього, у Кам’янському було проведено обшук у квартирі ще одного наркозлочинця. Виявилося, що чоловік заробляв на хліб тим, що збував “метадон”. У нього поліцейські вилучили близько десяти згортків із цією речовиною, партію марихуани, а також гроші, отримані від незаконного виторгу.
Наразі відкрито кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України. Нарковиробникам та збувачам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.