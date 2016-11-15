Супругов, которые производили наркотики, разоблачили в Днепропетровской области

Так, в Павлограде был проведен обыск в квартире ранее судимой пары. У них изъята партия опия ацетилированного, партия жидкого метамфетамина, а также наркотическое средство "дезоморфин" и лабораторное оборудование для его изготовления кустарным способом. Во время обыска в квартире находился знакомый хозяев, житель пригородного села, который использовал это помещение для более или менее комфортного употребления наркотиков.

Также в рамках отработки территории города Каменское полицейские во время обыска в квартире местной жительницы, которая занималась сбытом наркотиков, изъяли 2 медицинских шприца, заполненные наркотическим веществом "опий ацетилированный", или так называемой "ширкой".

Кроме этого, в Каменском был проведен обыск в квартире еще одного наркопреступника. Оказалось, что мужчина зарабатывал на хлеб тем, что сбывал "метадон". У него полицейские изъяли около десяти свертков с этим веществом, партию марихуаны, а также деньги, полученные от незаконной торговли.

Открыты уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Наркопроизводителям и сбытчикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.