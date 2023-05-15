Подорожчання автобусних турів та заповнений Буковель - експерт про літній відпочинок в Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні ситуація з внутрішнім туризмом не проста, проте в цьому році стало набагато легше розвивати певні напрямки, зокрема санаторно-курортну сферу на Закарпатті. Про це в коментарі УНН повідомив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

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«Ситуація не проста. Якщо порівнювати з минулим роком воєнним, то, звичайно, набагато легше стало розвивати певні напрямки внутрішнього туризму. Безпекова ситуація стала краща. Зараз ожив досить-таки Львів, є навіть іноземці. Закарпаття непогано себе почуває, особливо, якщо брати санаторно-курортну сферу», - розповів Царук.

Він зазначив, що гірша ситуація в Одесі через безпекову складову.

«Я думаю, що цього року літній сезон в Одесі буде кращим, ніж минулого року, але це будуть точкові якісь речі з орієнтацією суто на приїжджих, які можуть приїхати на вікенд з Києва, Дніпра. І в порівнянні, наприклад, з довоєнним часом, то, звичайно, кількість тих відпочивальників, які хочуть приїхати навіть на вихідні, якщо брати там, наприклад, Одесу, то безумовно менша. Це, мабуть, 20-25% від того потоку, який був», - повідомив Царук.

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Також він розповів про ситуацію з туризмом на заході країни.

«На західній Україні ситуація трохи краща, тобто це пов'язано з безпекою, подалі від лінії фронту. Люди все ж таки втомлюються і хочуть змінити картинку, тому зараз доволі немало екскурсійних маршрутів, турів, особливо з західної України, той самий Буковель влітку буде заповнений, я впевнений. Славське – це інший гірськолижний курорт у Львівській області - й Закарпаття традиційно, я думаю, буде з туристами, але якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, то це далекі цифри від того, що було», - зазначив Царук.

Окрім того, експерт розповів про вартість відпочинку в Україні.

«Тут, дивлячись від чого відштовхуватися. Транспортна складова не подорожчала, якщо брати залізницю. Автобусні тури подорожчали десь на 25-30% в середньому в залежності від маршруту, тому що подорожчав бензин. Якщо влітку буде здорожчання ще на 10 грн, як прогнозують, то, відповідно, автобусні тури ще піднімуться у вартості», - сказав Царук.

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За його словами, готелі, навпаки, фактично всі подешевшали.

«Особливо це стосується готелів рівня чотирьох та п'яти зірок. Економ-сегмент, він десь, мабуть, залишився на тому ж рівні, що й був, тому що не заповнюються готелі», - розповів Царук.

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