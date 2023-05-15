Подорожание автобусных туров и заполненный Буковель - эксперт о летнем отдыхе в Украине

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине ситуация с внутренним туризмом не простая, однако в этом году стало гораздо легче развивать определенные направления, в частности санаторно-курортную сферу на Закарпатье. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Цитата

«Ситуация не простая. Если сравнивать с прошлым годом военным, то, конечно, намного легче стало развивать определенные направления внутреннего туризма. Ситуация с безопасностью стала лучше. Сейчас ожил довольно-таки Львов, есть даже иностранцы. Закарпатье неплохо себя чувствует, особенно, если брать санаторно-курортную сферу», - рассказал Царук.

Он отметил, что хуже ситуация в Одессе из-за безопасностной составляющей.

«Я думаю, что в этом году летний сезон в Одессе будет лучше, чем в прошлом году, но это будут точечные какие-то вещи с ориентацией сугубо на приезжих, которые могут приехать на уикенд из Киева, Днепра. И по сравнению, например, с довоенным временем, то, конечно, количество тех отдыхающих, которые хотят приехать даже на выходные, если брать там, например, Одессу, то безусловно меньше. Это, пожалуй, 20-25% от того потока, который был», - сообщил Царук.

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Также он рассказал о ситуации с туризмом на западе страны.

«На западной Украине ситуация немного лучше, то есть это связано с безопасностью, подальше от линии фронта. Люди все же устают и хотят изменить картинку, поэтому сейчас довольно немало экскурсионных маршрутов, туров, особенно из западной Украины, тот же Буковель летом будет заполнен, я уверен. Славское – это другой горнолыжный курорт во Львовской области - и Закарпатье традиционно, я думаю, будет с туристами, но если сравнивать с довоенным 2021 годом, то это далекие цифры от того, что было», - отметил Царук.

Кроме того, эксперт рассказал о стоимости отдыха в Украине.

«Здесь, смотря от чего отталкиваться. Транспортная составляющая не подорожала, если брать железную дорогу. Автобусные туры подорожали где-то на 25-30% в среднем в зависимости от маршрута, потому что подорожал бензин. Если летом будет подорожание еще на 10 грн, как прогнозируют, то, соответственно, автобусные туры еще поднимутся в стоимости», - сказал Царук.

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По его словам, отели, наоборот, фактически все подешевели.

«Особенно это касается отелей уровня четырех и пяти звезд. Эконом-сегмент, он где-то, пожалуй, остался на том же уровне, что и был, потому что не заполняются отели», - рассказал Царук.

Украинские Национальные Новости

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