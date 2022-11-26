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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30433 перегляди

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Подоляк: путінська росія – це чистий прояв класичного фашизму

Подоляк: путінська росія – це чистий прояв класичного фашизму

Київ • УНН

 • 456029 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що путінська росія – це чистий прояв класичного фашизму у XXI столітті, інформує УНН з посиланням на Twitter Подоляка.

Цитата

"Якщо на початку війни рф ще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації. путінська росія – це чистий прояв класичного фашизму у XXI столітті", - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував чому росіяни обстрілюють енергетику України та нагадав притчу про взяття Спарти Філіппом II, яка так не закінчилася успіхом.

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