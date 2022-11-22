Війна геноцидного типу: Подоляк прокоментував чому росіяни обстрілюють енергетику України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував чому росіяни обстрілюють енергетику України та нагадав притчу про взяття Спарти Філіппом II, яка так не закінчилася успіхом.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Михайла Подоляка.
Цитата
"Так, РФ демонстративно веде війну геноцидного типу. Так, ключова ціль – енергетика. Бо їм страшно. Бо не вміють воювати. Бо ненавидять нас дико, тому не зважають на те, що порушують усі норми міжнародного гуманітарного права… Але не треба нас лякати і не треба апокаліптити", — написав Подоляк
Деталі
Чиновник розповів, що щоразу коли чує від РФ погрози, що якщо українці не підуть на ультиматуми Кремля — то залишаться без світла, газу та опалення — згадує стару відому притчу про Філіппа II, батька Олександра Македонського, який підкорив Елладу.
Коли той кров’ю примусив Афіни до миру, він кинув око на Спарту – маленьку грецьку державу на півострові Пелопоннес. І відправив туди понтовитого посланця з листом-ультиматумом про капітуляцію:
«Я підкорив усю Грецію. Я маю найкраще у світі військо. Здавайтеся! Якщо я захоплю Спарту силою, якщо я зламаю ваші ворота, якщо я проб‘ю ваші стіни – я зрівняю із землею ваше місто та знищу все його населення».
Уважно прочитавши класичні пропагандистські ультиматуми македонського царя, спартанці надіслали відповідь, яка складалася з одного слова — «Якщо».
Так Подоляк прирівняв російський ультиматум до України, який грозився "взять Києв за трі дня".
Також радник керівника ОП додав, що терміни відновлення електропостачання у Херсоні з боку енергетиків перейшли від «відновленню не підлягає!» до «впораємося за +/- місяць».
Нагадаємо
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву генерала США Марка Міллі щодо малоймовірної воєнної перемоги України й визволення Криму військовими методами. Він заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все таким шляхом.