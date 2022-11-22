Війна геноцидного типу: Подоляк прокоментував чому росіяни обстрілюють енергетику України

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"Так, РФ демонстративно веде війну геноцидного типу. Так, ключова ціль – енергетика. Бо їм страшно. Бо не вміють воювати. Бо ненавидять нас дико, тому не зважають на те, що порушують усі норми міжнародного гуманітарного права… Але не треба нас лякати і не треба апокаліптити", — написав Подоляк

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Чиновник розповів, що щоразу коли чує від РФ погрози, що якщо українці не підуть на ультиматуми Кремля — то залишаться без світла, газу та опалення — згадує стару відому притчу про Філіппа II, батька Олександра Македонського, який підкорив Елладу.

Коли той кров’ю примусив Афіни до миру, він кинув око на Спарту – маленьку грецьку державу на півострові Пелопоннес. І відправив туди понтовитого посланця з листом-ультиматумом про капітуляцію:

«Я підкорив усю Грецію. Я маю найкраще у світі військо. Здавайтеся! Якщо я захоплю Спарту силою, якщо я зламаю ваші ворота, якщо я проб‘ю ваші стіни – я зрівняю із землею ваше місто та знищу все його населення».

Уважно прочитавши класичні пропагандистські ультиматуми македонського царя, спартанці надіслали відповідь, яка складалася з одного слова — «Якщо».

Так Подоляк прирівняв російський ультиматум до України, який грозився "взять Києв за трі дня".

Також радник керівника ОП додав, що терміни відновлення електропостачання у Херсоні з боку енергетиків перейшли від «відновленню не підлягає!» до «впораємося за +/- місяць».

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву генерала США Марка Міллі щодо малоймовірної воєнної перемоги України й визволення Криму військовими методами. Він заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все таким шляхом.