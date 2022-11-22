Война геноцидного типа: Подоляк прокомментировал, почему россияне обстреливают энергетику Украины

ukru
14 марта, 19:57 • 50151 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 86619 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100530 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132407 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134753 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111370 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105255 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91524 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111165 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136487 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

14 марта, 17:27 • 17447 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 32952 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 17172 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

20:56 • 20721 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 22750 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231516 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261940 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199439 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204756 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239996 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 50151 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98066 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117670 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120114 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127542 просмотра
Актуальное
Война геноцидного типа: Подоляк прокомментировал, почему россияне обстреливают энергетику Украины

Война геноцидного типа: Подоляк прокомментировал, почему россияне обстреливают энергетику Украины

Киев • УНН

 • 806940 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал, почему россияне обстреливают энергетику Украины и напомнил притчу о взятии Спарты Филиппом II, которая так не закончилась успехом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Михаила Подоляка.

Цитата

"Да, РФ демонстративно ведет войну геноцидного типа. Да, ключевая цель – энергетика. Потому что им страшно. Потому что не умеют воевать. Потому что ненавидят нас дико, поэтому не учитывают, что нарушают все нормы международного гуманитарного права… Но не надо нас пугать и не надо апокалиптить", — написал Подоляк

Детали

Чиновник рассказал, что всякий раз когда слышит от РФ угрозы, что если украинцы не пойдут на ультиматумы Кремля — то останутся без света, газа и отопления — вспоминает старую известную притчу о Филиппе II, отце Александре Македонском, который покорил Элладу.

Когда тот кровью принудил Афины к миру, он бросил глаз на Спарту – маленькое греческое государство на полуострове Пелопоннес. И отправил туда понтовитого посланника с письмом-ультиматумом о капитуляции:

«Я покорил всю Грецию. У меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь! Если я захватю Спарту силой, если я сломаю ваши ворота, если я пробью ваши стены – я сравню с землей ваш город и уничтожу все его население».

Внимательно прочитав классические пропагандистские ультиматумы македонского царя, спартанцы прислали ответ, состоявший из одного слова — «Если».

Так Подоляк приравнял российский ультиматум к Украине, который грозился "взять Киев за три дня".

Также советник руководителя ОП добавил, что сроки восстановления электроснабжения в Херсоне со стороны энергетиков перешли от «восстановлению не подлежит!» до «справимся за +/- месяц».

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление генерала США Марка Милли относительно маловероятной военной победы Украины и освобождения Крыма военными методами. Он заявил, что война может закончиться раньше, чем Украина уволит все таким путем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы