Подоляк про реакцію росії на удар по штабу Чорноморського флоту: "могли б виступати як стендап-коміки"

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"«Усі ракети було збито російською системою ППО. Але штаб Чорноморського флоту в Криму зруйновано. Постраждалих у результаті атаки немає. Але деякі військові зникли безвісти». Заяви російського Міністерства оборони як доказ глибинної порочності російської системи: на шлях агресії та воєнних злочинів стають люди, які за інших обставин в іншому суспільстві могли б виступати як стендап-коміки. Хоча чого дивуватися, якщо навіть Міністерство ОБОРОНИ в цій фантасмагоричній країні насправді – Міністерство нападів", - написав Подоляк

Радник голови Офісу президента зауважив, що путінська росія – королівство кривих дзеркал і бульбашка давно віджилих міфів, що існує виключно на страху західних суспільств та емоційній пам’яті страшилок часів Холодної війни, паразитуючи на бренді СРСР.

"Але реальність невпинно наступає на п’яти. Крим обов’язково буде демілітаризовано та звільнено. У Чорне море повернуться торговельні судна. А російські військові кораблі зрештою посядуть своє заслужене місце – перетворяться на культовий підводний музей для дайверів, що приваблюватиме туристів з усього світу. У вільний український Крим", - додав Подоляк.

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