Податкову декларацію Д.Трампа показали у США через витік

КИЇВ. 15 березня. УНН. Ведуча одного з американських телеканалів Рейчел Меддоу у вівторок пообіцяла оприлюднити в своїй програмі податкову декларацію президента США Дональда Трампа за 2005 рік, після чого в ефірі програми було оприлюднено дві сторінки, які, за твердженням телеканалу, і були тією податковою декларацією американського президента, передає УНН з посиланням на ВВС.