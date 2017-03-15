Податкову декларацію Д.Трампа показали у США через витік

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Ведуча одного з американських телеканалів Рейчел Меддоу у вівторок пообіцяла оприлюднити в своїй програмі податкову декларацію президента США Дональда Трампа за 2005 рік, після чого в ефірі програми було оприлюднено дві сторінки, які, за твердженням телеканалу, і були тією податковою декларацією американського президента, передає УНН з посиланням на ВВС.

Журналіст Девід Кей Джонстон, у якого телекомпанія взяла інтерв'ю, сказав, що отримав документи поштою, від анонімного джерела.

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Ще до виходу програми в ефір, але після заяви Р.Меддоу Білий дім повідомив, що Д.Трамп сплатив 38 млн доларів податків з 150 млн доларів доходу.

Жодних документів, які би підтверджували цю інформацію, не опублікували.

У Білому домі заявили, що як бізнесмен Д.Трамп був зобов'язаний платити не більше податків, ніж вимагає законом, і звинуватили телекомпанію в тому, що публікацією податкових документів телеканал порушив закон.

Раніше Д.Трамп відмовлявся оприлюднити свої податкові декларації. Зазвичай президенти США і кандидати в президенти оприлюднюють ці документи.

Нагадаємо, у Білому домі повідомили, що Д.Трамп пожертвує свою річну зарплату на благодійність.

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