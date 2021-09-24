Подальша агресія з боку Росії матиме для неї наслідки і вона за це платитиме - Крістіна Квін

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“У час, коли Україна докладає зусилля до здобуття євроатлантичної інтеграції, ми повинні тверезо оцінювати виклики, з якими стикається Україна як всередині країни, так і ззовні. Росія прагне дестабілізувати Україну та заблокувати її шлях до більшої євроатлантичної інтеграції”, — наголосила вона.

“Ми чітко заявили: подальша агресія з боку Росії матиме для неї наслідки, і вона за це платитиме”, — додала Тимчасова повірена у справах США в Україні.

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Крістіна Квін зазначила, що одним із найефективніших способів для України захиститись від агресії Росії є поступ у здійсненні ключових реформ і подолання корупції.

“Україна досягла прогресу у створенні інституцій на засадах доброчесності, що не слід не помічати. У країні створено механізми підвищення відповідальності державних службовців через систему декларування активів, створено прозорий процес публічних закупівель і створені незалежні антикорупційні інститути”, — сказала вона.

Проте Квін відзначила, що деякі реформи в Україні перебувають під загрозою і українці мають наполягали на зрушеннях у цих питаннях.

“Цього літа, наприклад, Верховна Рада ухвалила, і Президент Зеленський підписав закон про реформу Вищої ради правосуддя, що є великим досягненням. Проте на цьому тижні ми бачили спроби перешкоджати впровадженню цієї реформи”, — сказала вона.

“Я знаю, що український уряд, громадянське суспільство і міжнародні партнери України рішуче підтримують просування вперед у цьому конче важливому напрямку реформування судової системи України”, — наголосила Квін.

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Додамо

МЗС України виступило з рішучим осудом рішення Росії, про недопуск місії ОБСЄ на кордон з Україною, і зауважило, що відсутність моніторингу є свідченням планів Росії "продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту".