Почув плач: в Івано-Франківську чоловік знайшов у сміттєвому баці немовля

Деталі

Сьогодні близько 17:50 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка, який розповів, що на вулиці Сухомлинського в Івано-Франківську в сміттєвому баці виявив новонародженого хлопчика. За викликом виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що перехожий почув плач дитини і негайно ж повідомив відповідні служби.

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"Немовля терміново госпіталізували до медичного закладу. На цей час лікарі надають допомогу хлопчику", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Поліцейські встановлюють усі обставити події та проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події. Також звертаються до громадян з проханням надати інформацію, яка може допомогти у встановленні особи, яка залишила немовля.

Нагадаємо

Тіло новонародженої дитини знайшли на Борщівському сміттєзвалищі на Тернопільщині, матір, яка викинула на сміття власну дитину, розшукують.