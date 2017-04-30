Поблизу Зайцевого загинув військовий ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. По позиціях однієї з бригад поблизу Зайцевого, противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, противник продовжує обстріли позиції українських військ по всій лінії розмежування.
“Внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання неподалік Зайцевого,” — йдеться в повідомленні.
По позиціях сил АТО, на даному напрямку, противник вів вогонь з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів. Операція тривала більше п’яти годин та врятувати життя важкопораненого військовослужбовця не вдалося.