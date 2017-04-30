Вблизи Зайцевого погиб военный ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По позициям одной из бригад вблизи Зайцева, противник применил гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает УНН.
Да, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, противник продолжает обстрелы позиции украинских войск по всей линии разграничения.
"В результате боевых действий погиб военнослужащий одной из бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи недалеко зайцев", - говорится в сообщении.
По позициям сил АТО, на данном направлении, противник вел огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Авдеевки, пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости получил военнослужащий одного из подразделений. Операция длилась более пяти часов и спасти жизнь тяжело раненного военнослужащего не удалось.