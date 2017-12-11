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Поблизу митного пункту "Ягодин" відкрили пункт обігріву для водіїв

Поблизу митного пункту "Ягодин" відкрили пункт обігріву для водіїв

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИІВ. 11 грудня. УНН.  Поблизу села Коцюри Любомльського району відкрили пункт обігріву для водіїв, які стоять у черзі в пункті пропуску Ягодин. Розпорядження про облаштування пункту підписав голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, передає кореспондент УНН.

У пунті обігріву діятиме польову кухня та санвузол. Водночас водії зможуть придбати продукти харчування.

За даними Волинської ОДА, нині в пунті пропуску Ягодин в черзі перебувають 100 вантажівок.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, у більшості областей очікуються сніг та мокрий сніг з дощем. В Україні протягом дня очікується 0+8 градусів.

Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних знеструмлено 537 населених пунктів в Україні.

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