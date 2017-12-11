Поблизу митного пункту "Ягодин" відкрили пункт обігріву для водіїв
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИІВ. 11 грудня. УНН. Поблизу села Коцюри Любомльського району відкрили пункт обігріву для водіїв, які стоять у черзі в пункті пропуску Ягодин. Розпорядження про облаштування пункту підписав голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, передає кореспондент УНН.
У пунті обігріву діятиме польову кухня та санвузол. Водночас водії зможуть придбати продукти харчування.
За даними Волинської ОДА, нині в пунті пропуску Ягодин в черзі перебувають 100 вантажівок.
Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, у більшості областей очікуються сніг та мокрий сніг з дощем. В Україні протягом дня очікується 0+8 градусів.
Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних знеструмлено 537 населених пунктів в Україні.