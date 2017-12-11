Вблизи таможенного пункта "Ягодин" открыли пункт обогрева для водителей

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 86398 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 58868 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108457 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109795 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128514 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106011 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107773 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113159 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117394 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Вблизи таможенного пункта "Ягодин" открыли пункт обогрева для водителей

Вблизи таможенного пункта "Ягодин" открыли пункт обогрева для водителей

Киев  •  УНН

 • 9163 просмотра

ЛУЦК-Киев. 11 декабря. УНН. Вблизи села Коцюры Любомльского района открыли пункт обогрева для водителей, которые стоят в очереди в пункте пропуска Ягодин. Распоряжение об обустройстве пункта подписал председатель Волынской ОГА Владимир Гунчик, передает корреспондент УНН.

В Пунта обогрева будет действовать полевую кухня и санузел. В то же время водители смогут приобрести продукты питания.

По данным Волынской ОГА, сейчас в пункте пропуска Ягодин в очереди находятся 100 грузовиков.

Напомним, сегодня, 11 декабря, в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег с дождем. В Украине в течение дня ожидается 0 + 8 градусов.

Как сообщал УНН, из-за непогоды на выходных обесточены 537 населенных пунктов в Украине.

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