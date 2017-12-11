Вблизи таможенного пункта "Ягодин" открыли пункт обогрева для водителей
Киев • УНН
ЛУЦК-Киев. 11 декабря. УНН. Вблизи села Коцюры Любомльского района открыли пункт обогрева для водителей, которые стоят в очереди в пункте пропуска Ягодин. Распоряжение об обустройстве пункта подписал председатель Волынской ОГА Владимир Гунчик, передает корреспондент УНН.
В Пунта обогрева будет действовать полевую кухня и санузел. В то же время водители смогут приобрести продукты питания.
По данным Волынской ОГА, сейчас в пункте пропуска Ягодин в очереди находятся 100 грузовиков.
Напомним, сегодня, 11 декабря, в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег с дождем. В Украине в течение дня ожидается 0 + 8 градусов.
Как сообщал УНН, из-за непогоды на выходных обесточены 537 населенных пунктов в Украине.