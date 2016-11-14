Поблизу Хмельницького водії вантажівок перекрили автотрасу
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. На виїзді з Хмельницького поблизу с. Ружичне водії чотирьох вантажівок з причепами перекрили рух автотранспорту. Про це повідомили кореспонденту УНН у патрульній поліції Хмельницького.
За словами водіїв-далекобійників, таким чином вони хочуть привернути увагу керівництва Хмельницької області щодо неналежної роботи з розчистки автошляхів.
За інформацією управління ДСНС у Хмельницькій області, станом на 23:00 на в'їздах та виїздах з Хмельницького 13 листопада було зупинено понад 300 важковагових та великогабаритних автомобілів. З 8 год. ранку 14 листопада автомобілі, які прямували у напрямку Житомир-Київ-Вінниця та Чернівці продовжили рух. Ті ж автомобілі, які рухались у напрямку Тернополя, залишаються на спеціально облаштованих відстойниках. Це пов'язано з тим, що в'їзд до Тернополя зі сторони Хмельницького наразі перекрито.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у трьох районах Хмельниччини призупинили навчання у школах.