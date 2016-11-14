Вблизи Хмельницкого водители грузовиков перекрыли автотрассу
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. На выезде из Хмельницкого возле с. Ружичное водители четырех грузовиков с прицепами перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили корреспонденту УНН в патрульной полиции Хмельницкого.
По словам водителей-дальнобойщиков, таким образом они хотят привлечь внимание руководства Хмельницкой области к ненадлежащей работе по расчистке дорог.
По информации управления ГосЧС в Хмельницкой области, по состоянию на 23:00 на въездах и выездах из Хмельницкого области 13 ноября было остановлено более 300 тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей. С 8 часов. утра 14 ноября автомобили, которые направлялись в направлении Житомир-Киев-Винница и Черновцы продолжили движение. Те же автомобили, которые двигались в направлении Тернополя, остаются на специально оборудованных отстойниках. Это связано с тем, что въезд в Тернополь со стороны Хмельницкого пока перекрыт.
Напомним, как сообщал УНН, в трех районах Хмельницкой области приостановили обучение в школах.