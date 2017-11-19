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Поблизу берегів Японії есмінець США зіткнувся з буксиром

Поблизу берегів Японії есмінець США зіткнувся з буксиром

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Біля берегів Японії відбулося зіткнення есмінця ВМС США USS Benfold та японського буксира, передає УНН з посиланням на Reuters.

 

Повідомляється, що внаслідок зіткнення Benfold отримав незначні пошкодження, але на його роботу це не вплинуло і судно залишилося на плаву.

У свою чергу японський буксир було відведено в порт Йокосука.

Зазначено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 21 серпня ракетний есмінець John S. McCain біля берегів Сінгапуру зіткнувся з нафтовим танкером.

Як повідомляв УНН, знайдено тіла всіх 10 зниклих після зіткнення есмінця John S. McCain моряків.

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