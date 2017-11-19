Поблизу берегів Японії есмінець США зіткнувся з буксиром
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Біля берегів Японії відбулося зіткнення есмінця ВМС США USS Benfold та японського буксира, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що внаслідок зіткнення Benfold отримав незначні пошкодження, але на його роботу це не вплинуло і судно залишилося на плаву.
У свою чергу японський буксир було відведено в порт Йокосука.
Зазначено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 21 серпня ракетний есмінець John S. McCain біля берегів Сінгапуру зіткнувся з нафтовим танкером.
Як повідомляв УНН, знайдено тіла всіх 10 зниклих після зіткнення есмінця John S. McCain моряків.