Поблизу берегів Японії есмінець США зіткнувся з буксиром

Повідомляється, що внаслідок зіткнення Benfold отримав незначні пошкодження, але на його роботу це не вплинуло і судно залишилося на плаву.

У свою чергу японський буксир було відведено в порт Йокосука.

Зазначено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 21 серпня ракетний есмінець John S. McCain біля берегів Сінгапуру зіткнувся з нафтовим танкером.

Як повідомляв УНН, знайдено тіла всіх 10 зниклих після зіткнення есмінця John S. McCain моряків.