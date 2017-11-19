У берегов Японии эсминец США столкнулся с буксиром

Сообщается, что в результате столкновения Benfold получил незначительные повреждения, но на его работу это не повлияло и судно осталось на плаву.

В свою очередь, японский буксир был отведен в порт Йокосука.

Отмечено, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 21 августа ракетный эсминец John S. McCain у берегов Сингапура столкнулся с нефтяным танкером.

Как сообщал УНН, найдены тела всех 10 пропавших после столкновения эсминца John S. McCain моряков.