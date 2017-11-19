У берегов Японии эсминец США столкнулся с буксиром
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. У берегов Японии произошло столкновение эсминца ВМС США USS Benfold и японского буксира, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в результате столкновения Benfold получил незначительные повреждения, но на его работу это не повлияло и судно осталось на плаву.
В свою очередь, японский буксир был отведен в порт Йокосука.
Отмечено, что в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, 21 августа ракетный эсминец John S. McCain у берегов Сингапура столкнулся с нефтяным танкером.
Как сообщал УНН, найдены тела всех 10 пропавших после столкновения эсминца John S. McCain моряков.