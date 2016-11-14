Поблизу Алеппо внаслідок авіаудару зруйновано лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Авіаударом було зруйновано єдину лікарню в Атарібі, розташовану на заході від Алеппо, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повітряним ударом повністю було зруйнувано лікарню в Атарібі, яка обслуговувала підконтрольний повстанцями район, де проживає близько 60 000 осіб. В результаті авіаатаки було поранено кількох членів медичного персоналу.
Додамо, що західні країни звинуватили сирійські та російські військово-повітряні сили в зумисних нападах на лікарні та інші цивільні структури, розташовані на підконтрольних повстанцями територіях.
Натомість представництва Москви і Дамаска заперечують обвинувачення, зауважуючи, що їхні повітряні кампанії спрямовані не на мирних жителів, а на терористів на чолі Башара аль-Асада.