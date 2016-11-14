Вблизи Алеппо в результате авиаудара разрушено больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Авиаударом было разрушено единственную больницу в Атариби, расположенную к западу от Алеппо, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Воздушным ударом полностью было разрушено больницу в Атариби, которая обслуживала подконтрольный повстанцами район, где проживает около 60 тысяч человек. В результате авиаатаки были ранены несколько членов медицинского персонала.
Добавим, что западные страны обвинили сирийские и российские военно-воздушные силы в умышленных нападениях на больницы и другие гражданские структуры, расположенные на подконтрольных повстанцам территориях.
Зато представительства Москвы и Дамаска отрицают обвинения, замечая, что их воздушные кампании направлены не на мирных жителей, а на террористов во главе с Башара аль-Асада.