По всій Україні оголосили повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україну накрила масштабна повітряна тривога, передає УНН.
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Повітряна тривога лунає в усіх областях України.
Це відбувається на тлі того, як у білорусі, за даними моніторингової групи "Беларуські Гаюн", у повітря зафіксовано зліт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц" з реєстр. номером RF-93966 у Мачулищах, зліт 2 винищувачів супроводу А-50 у Барановичах, зліт МіГ-31К вкс рф з реєстр. номером RF-92215 у Мачулищах, зліт ще одного винищувача у Барановичах.