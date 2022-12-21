По всей Украине объявили воздушную тревогу

Детали

Воздушная тревога раздается во всех областях Украины.

Это происходит на фоне того, как в беларуси, по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в воздух зафиксирован взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966 в Мачулищах, взлет 2 истребителей сопровождения А-50 в Барановичах, взлет МиГ-31К вкс рф с реестр. номером RF-92215 в Мачулищах, взлет еще одного истребителя в Барановичах.