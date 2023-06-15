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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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БМ-27 «Ураган»

По Україні пролунала масштабна повітряна тривога

Київ • УНН

 • 1044954 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. По Україні у четвер вдень поширилася повітряна тривога, передає УНН.

По Україні пролунала масштабна повітряна тривога

Деталі

Згідно з мапою тривог, сирена прозвучала по всіх областях.

Зокрема, повітряну тривогу оголошено і в Києві.

Доповнення

Уночі, в період з 00.20 по 04.30 15 червня 2023 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу «Shahed».

У Генштабі попереджають, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.

Зокрема, у Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 10 одиниць, серед яких 2 надводних ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу "Калібр", повідомили в ОК "Південь".

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