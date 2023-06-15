По Украине прозвучала масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По Украине в четверг днем распространилась воздушная тревога, передает УНН.
Детали
Согласно карте тревог, сирена прозвучала по всем областям.
В частности, воздушная тревога объявлена и в Киеве.
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Ночью, в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами типа «Shahed».
В Генштабе предупреждают, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины является очень высокой.
В частности, в Черном море корабельная группировка врага насчитывает 10 единиц, среди которых 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 ракетами типа "Калибр", сообщили в ОК "Юг".