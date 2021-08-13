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По дорозі в Україну Меркель заїде до Путіна: візит до Москви запланований на 20 серпня

Київ • УНН

 • 24698 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирушить до Москви в наступну п'ятницю, 20 серпня. Про це заявив офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт, якого цитує агентство Reuters, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що в Москві Меркель планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Через два дні після цього, в неділю, федеральний канцлер відвідає Україну.

Додамо

Раніше в Офісі Президента Володимира Зеленського повідомили, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.

При цьому прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск "Північного потоку-2".

На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня відбудеться саміт "Кримської платформи". У ньому візьмуть участь 40 представників.

За словами Никифорова, Меркель запросили взяти участь в саміті "Кримської платформи", проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.

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