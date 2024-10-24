План перемоги Володимира Зеленського - дорожня карта до справедливого миру в Україні - Олександр Слюсар
Київ • УНН
Президент України представив комплексний План перемоги для завершення війни та відновлення країни. План передбачає вступ до НАТО, посилення армії та санкцій проти рф.
Президент України Володимир Зеленський представив комплексний План перемоги, який спрямований на пришвидшення завершення війни, відновлення країни та забезпечення її безпеки і сталого розвитку. Цей документ окреслює основні кроки для досягнення миру та захисту як України, так і всього світу від майбутніх загроз. Про це у фейсбук заявив Олександр Слюсар, депутат Сумської обласної ради, передає УНН.
"Без перемоги України та досягнення справедливого миру жодна країна не може бути впевнена у власній безпеці. Україна, завдяки своїй армії та міжнародній підтримці, має потенціал стати гарантом колективної безпеки не лише в Європі, але й у глобальному масштабі", - пише Олександр Слюсар.
Серед основних положень Плану перемоги:
вступ України до НАТО як ключовий елемент для зміцнення оборони та гарантії захисту від майбутніх агресій; розширення виробництва озброєння та збільшення обсягів міжнародної військової допомоги для підвищення обороноздатності, створення комплексної системи стримування для захисту від будь-яких загроз з боку росії; посилення економічного тиску на росію, включаючи контроль за цінами на нафту та поглиблення санкцій; підтримка українських військових — після перемоги Україна матиме один із найпотужніших військових контингентів у Європі.
"Основними пріоритетами України залишаються безпека, територіальна цілісність та посилення наших оборонних можливостей - план президента Володимира Зеленського не лише забезпечує виконання цих фундаментальних пунктів, а й є дорожньою картою для досягнення справедливого миру та забезпечення безпечного майбутнього для України та світу", - підкреслив Олександр Слюсар.