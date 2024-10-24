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План перемоги Володимира Зеленського - дорожня карта до справедливого миру в Україні - Олександр Слюсар

Київ • УНН

 • 18402 перегляди

Президент України представив комплексний План перемоги для завершення війни та відновлення країни. План передбачає вступ до НАТО, посилення армії та санкцій проти рф.

План перемоги Володимира Зеленського - дорожня карта до справедливого миру в Україні - Олександр Слюсар

Президент України Володимир Зеленський представив комплексний План перемоги, який спрямований на пришвидшення завершення війни, відновлення країни та забезпечення її безпеки і сталого розвитку. Цей документ окреслює основні кроки для досягнення миру та захисту як України, так і всього світу від майбутніх загроз. Про це у фейсбук заявив Олександр Слюсар, депутат Сумської обласної ради, передає УНН.

"Без перемоги України та досягнення справедливого миру жодна країна не може бути впевнена у власній безпеці. Україна, завдяки своїй армії та міжнародній підтримці, має потенціал стати гарантом колективної безпеки не лише в Європі, але й у глобальному масштабі", - пише Олександр Слюсар.

Серед основних положень Плану перемоги:

вступ України до НАТО як ключовий елемент для зміцнення оборони та гарантії захисту від майбутніх агресій; розширення виробництва озброєння та збільшення обсягів міжнародної військової допомоги для підвищення обороноздатності, створення комплексної системи стримування для захисту від будь-яких загроз з боку росії; посилення економічного тиску на росію, включаючи контроль за цінами на нафту та поглиблення санкцій; підтримка українських військових — після перемоги Україна матиме один із найпотужніших військових контингентів у Європі.

"Основними пріоритетами України залишаються безпека, територіальна цілісність та посилення наших оборонних можливостей - план президента Володимира Зеленського не лише забезпечує виконання цих фундаментальних пунктів, а й є дорожньою картою для досягнення справедливого миру та забезпечення безпечного майбутнього для України та світу", - підкреслив Олександр Слюсар.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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