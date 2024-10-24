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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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План победы Владимира Зеленского - дорожная карта к справедливому миру в Украине - Александр Слюсар

План победы Владимира Зеленского - дорожная карта к справедливому миру в Украине - Александр Слюсар

Киев  •  УНН

14:46 • 7596 просмотра

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Президент Украины представил комплексный План победы для завершения войны и восстановления страны. План предусматривает вступление в НАТО, усиление армии и санкций против рф.

Президент Украины Владимир Зеленский представил комплексный План победы, который направлен на ускорение завершения войны, восстановление страны и обеспечение ее безопасности и устойчивого развития. Этот документ определяет основные шаги для достижения мира и защиты как Украины, так и всего мира от будущих угроз. Об этом в фейсбук заявил Александр Слюсар, депутат Сумского областного совета, передает УНН.

"Без победы Украины и достижения справедливого мира ни одна страна не может быть уверена в собственной безопасности. Украина, благодаря своей армии и международной поддержке, имеет потенциал стать гарантом коллективной безопасности не только в Европе, но и в глобальном масштабе", - пишет Александр Слюсар.

Среди основных положений Плана победы:

вступление Украины в НАТО как ключевой элемент для укрепления обороны и гарантии защиты от будущих агрессий; расширение производства вооружения и увеличение объемов международной военной помощи для повышения обороноспособности, создание комплексной системы сдерживания для защиты от любых угроз со стороны россии; усиление экономического давления на россию, включая контроль за ценами на нефть и углубление санкций; поддержка украинских военных - после победы Украина будет иметь один из самых мощных военных контингентов в Европе.

"Основными приоритетами Украины остаются безопасность, территориальная целостность и усиление наших оборонных возможностей - план президента Владимира Зеленского не только обеспечивает выполнение этих фундаментальных пунктов, но и является дорожной картой для достижения справедливого мира и обеспечения безопасного будущего для Украины и мира", - подчеркнул Александр Слюсар.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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