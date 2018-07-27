Півзахисник збірної України забив гол зі штрафного в розіграші Ліги Європи

Бельгійський колектив на своєму полі приймав “Фолу” з Люксембургу. Рахунок був відкритий вже на 3-й хвилині і головною дійовою особою моменту став наш земляк. “Генк” одержав право на пробиття штрафного — Маліновський завдав удару лівою ногою, м’яч перелетів стінку та влетів пд. Стійку.

Загалом українець відіграв один тайм і в перерві був замінений. Зустріч завершилася декласуванням представника Люксембургу — 5:0.

Додамо, що у поєдинку можливого суперника “Генка” по наступному раунду (якщо “Генк” пройде далі) білоруський “Шахтар” Солігорськ звів унічию зустріч проти польського “Леху” — 1:1.