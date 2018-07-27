Полузащитник сборной Украины забил гол со штрафного в розыгрыше Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Представитель сборной Украины по футболу Руслан Малиновский голом помог “Генку” победить в рамках первой игры второго квалификационного раунда Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Бельгийский коллектив на своем поле принимал “Фола” из Люксембурга. Счет был открыт уже на 3-й минуте и главным действующим лицом момента стал наш земляк. “Генк” получил право на пробитие штрафного — Малиновский нанес удар левой ногой, мяч перелетел стенку и влетел ю. Стойку.
В общем украинец сыграл один тайм и в перерыве был заменен. Встреча завершилась деклассирования представителя Люксембурга — 5:0.
Добавим, что в поединке возможного соперника “Генка” по следующему раунду (если “Генк” пройдет т.д.) белорусский “Шахтер” Солигорск свел вничью встречу против польского “Леха” — 1:1.